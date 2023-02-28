Как сообщает Минфин, в частности, больше платить приходится за овощи, хлебобулочные изделия, масло.

За бутылку рафинированного масла сейчас придется заплатить около 63,40 грн за 850 мл, хотя в январе оно стоило 62,90 грн.

В феврале стали дороже некоторые сорта хлеба. Хлеб пшеничный весом 650 г сейчас обходится в 32,10 грн, что на 2 копейки дороже, чем в январе. Хлеб пшеничный нарезкой ТМ "Царь Хлеб" теперь обходится в 35,93 грн вместо 31,90.

Средняя стоимость картофеля составляет 10,17 грн. за кг, тогда как в январе нужно было в среднем заплатить 9,76 грн. Молодая картошка подешевела до 14,90 за кг, а розовый картофель продают украинцам по цене в 12,14 грн за килограмм.

Напомним, всего за неделю стоимость выросла на 16%: важный для украинцев овощ продолжит дорожать.

Представители оптовых компаний получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены на импортную продукцию.

Большинство украинских представителей тепличных комбинатов сообщали о том, что они планируют приступить к массовой реализации нового оборота томатов в конце марта.

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