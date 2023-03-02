В Украине могут измениться цены на ряд важных продуктов.

Как сообщил Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики, уже весной могут подешеветь куриные яйца, курятина, некоторые овощи и молочные продукты, передает "Обозреватель".

"Сейчас восстанавливается поголовье кур. Поэтому что курятина, что яйца могут показать или стабильность или снижение (цены. – Ред.). Причем яйца вообще – продукт, который показывает цикличность в производстве и цене", – сообщил эксперт.

По его словам, уже стабилизировались цены на молоко и сметану в Украине благодаря возобновлению производства этой продукции и слабый спрос.

Он прогнозирует, что весной и летом цены на молочку значительно не изменятся.

"Просесть могут цены на продукты с низкой степенью переработки – это овощи, например, картофель, а также молоко. Если мы говорим о чем-то таком обработанном, то здесь меньше вероятность, что цены снизятся. То есть отталкиваемся от этого. Для сезонных овощей еще время не пришло, поэтому овощи продолжат быть дорогими в первой части весны", – говорит Павел Мартышев.

Напомним, всего за неделю стоимость выросла на 16%: важный для украинцев овощ продолжит дорожать.

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