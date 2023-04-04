Сейчас сократились поставки импорта, потому украинские тепличные комбинаты поспешили повысить цены на свою продукцию.

После вторжения россии в Украины началось быстрое увеличение цен на продукты. В первую очередь это происходит из-за того, что многие товары приходится ввозить из других стран. К тому же из-за энергетического кризиса тепличные овощи стало дороже содержать.

В последнее время начали рекордно расти цены на тепличные огурцы. В Аgronews фермеры и операторы рынка рассказали, когда цена на популярный овощ начнет снижаться.

Попыт на тепличные огурцы не уменьшается, а с наступлением весны начал расти еще больше. Неделя только началась, а цены в местных комбинатах уже выросли - в среднем на 16%, если сравнивать с предыдущей неделей.

Сейчас сократились поставки импорта огурцов, потому украинские тепличные комбинаты поспешили повысить цены на свою продукцию. Кроме того, заметный интерес к закупкам проявляли крупные розничные сети.

Сейчас в магазинах этот овощ предлагают купить от 100 до 150 гривен за киллограм.

Украинские комбинаты уже ведут отгрузку огурца дороже в 1,5 раза, чем за аналогичный период в конце марта 2022 года. При этом эксерты отмечают, что подорожание этого продукта временное.

По словам фермеров и операторов рынка, цены на тепличные огурцы начнут уменьшаться. Для этого должны нормализоваться погодные условия и тогда предложения этой продукции начнут расти. Вслед за этим цена на огурцы упадет.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.