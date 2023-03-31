Портал "Минфин" опубликовал актуальную стоимость популярного овоща в Украине.

Благодаря опубликованным данным стало известно, что 31 марта ценник на картофель составляет около 9,81 гривен. Если сравнивать в февралем - стоимость немного снизилась.

На портале сообщается, что цены на овощ начинаются от 8,40 до 13,90 гривен за килограмм, смотря в каком магазине покупать.

Кроме того, в продаже проявилась и элитная картошка. Auchan предлагает молодой картофель по космические 124 гривны за один килограмм.

В феврале молодой картофель в этом же супермаркете продавался почти по 16 гривен за килограмм.

Розовый картофель можно купить за 10,20 гривен, что почти на 2,5 гривны дешевле, чем было в феврале месяце.

К слову, по подсчетам экономистов, реальные доходы украинцев уменьшились на 25% за последний год. При этом цены на продукты выросли на 32%, эти показатели рекордные, ведь цены растут дальше.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.