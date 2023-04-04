За останній місяць в Україні рекордно зросла ціна на молоду та білокачанну капусту. Також у ціні додала морква.

Щоразу, коли українці приходять до магазину, вони бачать нові ціни на продукти. Особливо приголомшує вартість звичних для українців овочів, цінник на які постійно зростає. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів в ефірі телемарафону, чого чекати від цін далі.

Наприклад, за останній місяць рекордно зросла ціна на капусту. Середня вартість молодої капусти досягла 69,90 гривень за кілограм. Тобто, ціна за місяць зросла на 15 гривень. Білокачанна капуста також не подешевшала в ціні, а піднялася з 14,83 до 24,85 гривень.

Також ціна звичайної моркви значно зросла – цінник піднявся з 31,16 до 47,02 гривень за кілограм. Також гречка зросла під 90 гривень.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що дефіциту цих продуктів не очікується. Крім того, в Україні збільшать посіви. Тому варто очікувати більш доступних та низьких цін на гречку, а також овочі.

"Планується поновлення вирощування овочів там, де останні роки це не відбувалося. Насамперед, овочів борщового набору таких, як цибуля, капуста та морква. Тому вже з урахуванням нового врожаю овочів, який збиратиметься наприкінці літа та восени цього року, буде значно доступніша ціна вітчизняного продукту", - пояснив Тарас Висоцький.

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