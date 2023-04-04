За последний месяц в Украине рекордно выросла цена на молодую и белокачанную капусту. Также в цене прибавила морковь.

Каждый раз, когда украинцы приходят в магазин, они видят новые цены на продукты. Особенно ошеломляет стоимость привычных для украинцев овощей, ценник на которые постоянно растет. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в эфире телемарафона, чего ждать от цен дальше.

Например, за последний месяц рекордно выросла цена на капусту. Так, средняя стоимость молодой капусты достигла 69,90 гривен за килограмм. То есть цена за месяц выросла на 15 гривен. Белокачанная капуста также не подешевела в цене, а поднялась с 14,83 до 24,85 гривен.

Также цена обычной моркови значительно возросла - ценник поднялся с 31,16 до 47,02 гривен за килограмм. Также гречка выросла под 90 гривен.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что дефицит этих продуктов не ожидается. Кроме того, в Украине увеличат посевы. Потому стоит ожидать более доступных и низких цен на гречку, а также овощи.

"Планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы это не происходило. Прежде всего, овощей борщового набора таких, как лук, капуста и морковь. Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета и осенью этого года, будет значительно доступнее цена отечественного продукта", - пояснил Тарас Высоцкий.

Напомним, украинцев предупреждают об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой: что лучше купить заранее.

Кроме того, Politeka.net писала, что "элитный" картофель завезли в украинские магазины.

Также Politeka сообщала, что уже больше 100 гривен за килограмм: цена на популярную крупу взлетела на небо.