Остаточне рішення ще не ухвалено, проте є декілька вагомих причин для підвищення ціни.

Упродовж останніх місяців ходили чутки про те, що для українців готують нові тарифи на електроенергію. У Міненерго підтвердили плани щодо перегляду цін. Там заявили, що підвищення тарифів на світ дозволить Україні відновити енергосистему, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

З такою заявою виступив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пояснили Міненерго, ще не визначили точний розмір тарифів, який встановлять українцям. Але зрозуміло одне, тариф підвищать.

Герман Галущенко також, з посиланням на ЗМІ, озвучив тарифи у 6 та 8 грн за кВт*год, проте пояснив, що рішення ще не ухвалено. За словами міністра, підвищення тарифів дозволить пройти підготовку до осінньо-зимового періоду. Це означає, що підняти ціну маємо вже найближчим часом.

У Міненерго також нагадали, що російські атаки призвели до масштабних руйнувань об'єктів енергетичної інфраструктури. Для їх відновлення потрібні мільярди.

Нині в Україні за умови споживання до 250 кВт*год. за кожен кВт*год українці на місяць платять 1,44 гривень. Якщо українець використовує за місяць більше 250 кВт*год, доведеться сплатити більше - 1,68 гривень.

Раніше в уряді говорили про плани збільшити тариф на електроенергію приблизно до 2,43 грн за кВт*год.

Українці бурхливо відреагували на цю подію:

"Який кошмар!!!! Люди і так кінці з кінцями зводять! Наші проблеми тим, що депутати далекі від реальності життя людей, їх зарплат, пенсій. Це знущання!", "Як можно в цей період підвищувати тарифи? Або через рік ми збагатилися? Не повагу до своїх громадян у цей складний для нас період", "Нехай ростуть грабіжникам, які всі пограбували і зарплати та пенсії надхмарні, а не простому смертному по 100 грн тицьнули і плати за газ та світло".

Нагадаємо, тарифи на світло для українців хочуть переглянути.

Як Politeka повідомляла, Нафтогаз готує посередника, щоб повертати борги.

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як можуть змінитись тарифи найближчим часом.