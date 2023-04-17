Незважаючи на військовий стан, тарифи на світло для українців можуть підскочити в кілька разів. Наразі Кабмін почав розглядати можливість збільшення тарифів на електроенергію. Подорожчання може статися в кілька етапів. Про це повідомляється на сайті "Економічної правди".

В Україні на даний момент існує три тарифи на світло: один для бізнесу та два для населення. Українці, які за місяць використовують менше 250 кВт-год - платять 1,44 грн за кВт-год. У той же час громадяни України, які використовують більше 250 кВт-год, платять 1,68 грн за кВт-год.

Бізнес сплачує від 6 грн за кВт-год. Сюди включено вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передачу, диспетчеризацію та постачання.

Найімовірніше Кабмін прийме механізм із поділом споживачів на дві категорії: із щомісячним споживанням до 1 тис. кВт-год та понад цей обсяг. Для цієї категорії українців обговорюється встановлення тарифу на рівні 6-6,2 гривні. Тобто подорожчання більше ніж утричі.

Щодо тарифів для тих українців, які споживають до тисячі кіловат, продовжуються консультації. Але навіть у цьому випадку обговорюють подорожчання тарифів.

Серед варіантів – збільшення на 30-40%. Але можливо, що все залишать і на існуючому рівні.

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