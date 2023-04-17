Несмотря на военное положение тарифы на свет для украинцев могут подскочить в несколько раз. Сейчас Кабмин начал рассматривать возможность увеличения тарифов на электроенергию. Удорожание может произойти в несколько этапов. Об этом сообщается на сайте "Экономической правды".

В Украине на данный момент существует три тарифа на свет: один для бизнеса и два для населения. Украинцы, которые в месяц используют менее 250 кВт-ч - платят 1,44 грн за кВт-ч. В то же самое время граждане Украины, которые используют больше 250 кВт-ч платят 1,68 грн за кВт-ч.

Бизнес платит от 6 грн за кВт-ч. Сюда включена стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку.

Вероятнее всего Кабмин примет механизм с разделением потребителей на две категории: с ежемесячным потреблением до 1 тыс. кВт-ч и свыше этого объема. Для этой категории украинцев обсуждается установление тарифа на уровне 6-6,2 гривны. То есть подорожание больше чем в три раза.

Что касается тарифов для тех украинцев, которые потребляют до тысячи киловатт, продолжаются консультации. Но даже в этом случае обсуждают подорожание тарифа.

Среди вариантов - увеличение на 30-40%. Но возможно, что все оставят и на существующем сейчас уровне.

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