Кабмін давно попереджав, що тарифи на електроенергію зростуть. Незважаючи на воєнний стан у країні, міністри розглядають можливість підвищення тарифів на світ у кілька етапів. Більше того, ціна може піднятися вчетверо. Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ.

Наразі тарифи на електроенергію становлять 1,44 гривні при споживанні до 250 кіловат щомісяця та 1,68 гривні при споживанні від 250 кіловат щомісяця. Але вже у травні ціни хочуть підвищити і вони побільшають у чотири рази.

Після вторгнення росії в Україну склалася критична ситуація у сфері енергетики. Більше того, доходи Енергоатому та Укргідроенерго після вторгнення росії впали і їх недостатньо, щоб покрити різницю між тарифами для населення та реальною ціною на електроенергію. Також компанії мають борги на рекордні 33 мільйони гривень.

Наразі є близько 10 варіантів, як і на скільки можуть підняти тарифи на світло. Одним із сценаріїв може стати підняття не до 5,5 гривні, а спочатку до 2,5 гривні за кіловат. Його називають "легким варіантом". Вже після цього поступово ціна підніметься до 5,5 гривні.

У коментарях українці обурені такою пропозицією Кабміну, адже грошей у кожного меншає. У той час, як ціни на все зростають:

"Цікаво, в країні війна, люди живуть на мінімалку, ціни на продукти зашкалюють, народ ледве виживає, ще ціни на світ хочете підняти", "Невже експорт не покриває всіх витрат, і далі будуть драти з мінімальних пенсій та зарплат", "Краще Зверніть увагу, скільки людей опинилися на межі виживання? І для кого підвищувати тарифи?", "А виживати як?".

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