С 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

С 1 марта вступило в силу постановление Кабмина №168, сообщается в пенсионном фонде Украины.

Она предусматривает проведение индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров.

Таким образом, размер увеличения пенсии в результате перерасчета с 1 марта не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Однако судя по комментариях к новости не все украинцы почувствовали на себе улучшение уровня жизни:

"А инвалидам 3 гр мы что не люди, или нас лечат бесплатно, как можно жить на 2093 вы думаете нам легкий труд давали ,да и робот не было особенно в деревне.как было обьегоривание так и осталось,где мы толком могли заработать в том время сокращения развал мог зарабатывал и кто где, да и сейчас не",

"Да и сейчас много берут на работу без оформления, а нет выхода идут и делают и опять без стажа",

"Зачем нам средние величины. Среднему все едят мясо, а некоторые нет. Нас интересуют минимальные и максимальные пенсии.",

" Пенсионный фонд Украины, объясните пожалуйста, почему нет выплат регресса? На городе ответ один уже два месяца- еще нет документов из фонда, а в фонде говорят, что все документы в ПФУ ?? Где правда, где деньги???",

"О ликвидаторах аварии на ЧАЭС 2 категории ЗАБЫЛИ ? Постоянно идет повышение пенсии инвалидам ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ, а если у тебя нет инвалидности то. Тебе хватит и 150 грн. Доплаты к пенсии. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?", - пишут украинцы.