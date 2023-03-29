С 1 марта вступило в силу постановление Кабмина №168, сообщается в пенсионном фонде Украины.
Она предусматривает проведение индексации пенсий и ежемесячных страховых выплат, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров.
Таким образом, размер увеличения пенсии в результате перерасчета с 1 марта не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Однако судя по комментариях к новости не все украинцы почувствовали на себе улучшение уровня жизни:
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"А инвалидам 3 гр мы что не люди, или нас лечат бесплатно, как можно жить на 2093 вы думаете нам легкий труд давали ,да и робот не было особенно в деревне.как было обьегоривание так и осталось,где мы толком могли заработать в том время сокращения развал мог зарабатывал и кто где, да и сейчас не",
"Да и сейчас много берут на работу без оформления, а нет выхода идут и делают и опять без стажа",
"Зачем нам средние величины. Среднему все едят мясо, а некоторые нет. Нас интересуют минимальные и максимальные пенсии.",
" Пенсионный фонд Украины, объясните пожалуйста, почему нет выплат регресса? На городе ответ один уже два месяца- еще нет документов из фонда, а в фонде говорят, что все документы в ПФУ ?? Где правда, где деньги???",
Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.
А еще Politeka сообщала, что украинская обещают новое повышение пенсий в апреле: возникла реакция.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.