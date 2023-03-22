С 1 апреля в Украине пересчитают пенсии, но коснется повышение не всех.

Как сообщила заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, коснется повышения только работающих пенсионеров.

1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитают, а их индексация будет проведена с 1 июля.

В частности, повышение коснется государственных служащих, сотрудников местных органов власти, ученых и некоторых других категорий граждан.

Марчак отметила, что в текущем году пенсии украинцам индексируют на 19,7%, что стало рекордным повышением за последние годы.

"Мы пытались сделать максимум из того, что было возможно в условиях имеющегося финансового ресурса. Проводились сложные переговоры внутри правительства, с Министерством финансов, с международными партнерами, чтобы доказать, что этот финансовый ресурс у нас есть, и запланированная индексация может быть обеспечена финансово" , – подчеркнула Марчак.

Замминистра соцполитики подчеркнула, что даже если международная финансовая помощь не поступит вовремя, задержек в соцвыплатах и ​​гарантиях не будет.

"Чем отличаются пенсионеры в 60 и 70 и 80 лет????Стажа у меня достаточно.Что за 100 грн доплаты????Это плевок",

"Имею 34 года стажа и добавили 177грн дай Бог здоровья",

"А то что вы по тому рекорду коммуналку в три раза хотите поднять, то как?",

"Почему не были проиндексированы пенсии инвалидам войны в 2023 г.",

"Сделайте рабочие места чтобы было где работать, а то не мы должны что нет работы, нет работы нет и соц выплат а как можно жить с Детьми?, почему по селам и городам никто не проедет и неубедитель может человек устроиться на работу, а то сами вины и хетруете и свою вину бросили на Людей .где ваша помощь когда так вашко . Многодетным семьям не помогают, потому что их Отец не работает, а вы покажите где работать", - пишут украинские в сети.

Напомним, в Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

А еще Politeka сообщала, что в Украине изменился размер пенсий для чернобыльцев с инвалидностью.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.