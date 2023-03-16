В Украине повысили размер минимальных пенсий и выплат отдельным категориям пенсионеров.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, с 1 марта перечислены выплаты для 10,5 млн пенсионеров, минимальное увеличение пенсий составляет 100 грн, максимальное 1500 грн.

Средний размер повышения пенсий составляет 579 грн.

Средний размер пенсий на 1 марта 2023 составил 5 219,69 гривны, по сравнению с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9%.

Проиндексированы пенсии на коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

Пенсии по солидарной системе получили 9 млн пенсионеров, средний размер повышения – 587,41 гривны.

Пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы – 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения – 998,54 гривны.

Пенсии военнослужащих – 0,5 млн. пенсионеров, средний размер повышения – 1073,56 гривны.

Для 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., не повысившихся с 1 марта 2023 г., установлена ​​ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Размеры минимальных пенсионных выплат также увеличены:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 гривен.

0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 гривен.

2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы – до 2 760 гривен.

0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров увеличены до 2520 гривен.

Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.

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