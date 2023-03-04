Как рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в эксклюзивном интервью "Украинскому Радио", по последним подсчетам около 700 тысяч пенсионеров получают более 10 тысяч грн.

По ее словам, эти пенсионеры могли бы получать еще больше выплаты, но тогда бы не удалось повысить пенсии тем, у кого они ниже.

"Поэтому сработает такое повышение именно для гражданских пенсионеров. Эти пенсии могут попасть и под дополнительные гарантии, если их размер после индексации не достиг минимума, определенного правительством. Это пенсии гражданских пенсионеров (или страховые пенсии)", — рассказала Ковпашко.

Ранее сообщалось в "GSMinfo", что большинство из пенсионеров в марте получили "копеечную" доплату.

Сообщается, что несмотря на полномасштабную российско-украинскую войну, в нашей стране было принято решение провести ежегодную индексацию пенсий, которая составит 19,7% от расчетного размера выплат.

Однако, многим пенсионерам прибавили к пенсиям всего лишь 100 гривен - сумму, доплаты ниже которой не могут быть по закону.

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