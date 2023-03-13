Украинцам рассказали, выросли ли размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Пенсоинного фонда.
Так, исходя из действующего законодательства, для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:
для лиц с инвалидностью 1 группы - 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
для лиц с инвалидностью 2 группы – 80%;
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для лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.
В Минсоцполитики подчеркнули, что с 1 марта размер таких пенсий индексирован на 19,7% после увеличения средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за 2022 год 13 376,21 гривен.
Так, минимальный размер пенсионной выплаты для таких лиц будет составлять:
для лиц с инвалидностью 1 группы – 13 376,21 гривен
для лиц с инвалидностью 2 группы – 10 700,97 гривен
для лиц с инвалидностью 3 группы – 8 025,73 гривен.
Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.
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