В Украине изменился размер пенсий для чернобыльцев с инвалидностью.

Украинцам рассказали, выросли ли размеры минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Пенсоинного фонда.

Так, исходя из действующего законодательства, для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:

для лиц с инвалидностью 1 группы - 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;

для лиц с инвалидностью 2 группы – 80%;

для лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.

В Минсоцполитики подчеркнули, что с 1 марта размер таких пенсий индексирован на 19,7% после увеличения средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за 2022 год 13 376,21 гривен.

Так, минимальный размер пенсионной выплаты для таких лиц будет составлять:

для лиц с инвалидностью 1 группы – 13 376,21 гривен

для лиц с инвалидностью 2 группы – 10 700,97 гривен

для лиц с инвалидностью 3 группы – 8 025,73 гривен.

Напомним, украинцам рассказали, насколько большой будет прибавка к пенсии весной: повысят два раза.

А еще Politeka сообщала, "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.