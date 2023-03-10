Второй этап повышения пенсий ожидается в июле, когда пенсии повысятся на 19,7% для украинцев, получавших выплаты по особым правилам.

С 1 марта в Украине был произведен перерасчет пенсий на 19,7% от расчетного размера выплаты, а дальнейшие повышения ожидаются в апреле и июле 2023 года. Как сообщает "Обозреватель", в апреле пенсии будут пересчитаны для тех, кто продолжал работать, что составляет около 2,7 миллионов пенсионеров.

По закону их пенсии могут повышаться каждые два года с учетом нового стажа, а повышение в апреле составит около 2% от расчетной пенсии.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле, когда пенсии повысятся на 19,7% для украинцев, получавших выплаты по особым правилам, включая ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления. Прибавка для них составит от 100 до 1500 гривен.

В Украине в 2023 году отменили индексацию прожиточного минимума для нетрудоспособных, что означает, что минимальную пенсию оставят на уровне 2093 гривен. Также размер доплаты за стаж сверх установленной нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) не изменится.

Заметим, что в рамках мартовского обновления пенсий прибавка в среднем составила около 400 гривен. Расчетный размер выплаты (без учета всех возможных надбавок) повысился на 19,7%.

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