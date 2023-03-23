С начала марта проводится регистрация на получения помощи пострадавшим украинцам.

Деньги получат, в первую очередь, дети-сироты и семьи, оказавшиеся в трудных финансовых и жизненных ситуациях, сообщаетблаготворительная организация "СОС Дитячі Містечка".

С начала марта благотворительная организация проводит регистрацию на получения помощи.

На деньги могут рассчитывать семьи с детьми из приемных семей, ДБСТ и опекунских семьи, в которых воспитывается по крайней мере 1 ребенок-сирота или ребенок лишен родительской опеки.

Сумма в размере 2200 грн выплачивается на одного члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев - в сумме 6600 грн.

Получить её может заявитель семьи и дети младше 18 лет. Те, кто уже ранее получал помощь от данной организации, повторно не смогут подать заявку.

Где действует программа многоцелевой денежной помощи: Киевская; Житомирская; Черниговская; Сумская; Харьковская; Луганская; Донецкая; Запорожская; Херсонская; Николаевская; Одесская; Днепропетровская.

Заявки будут регистрировать до 31 марта 2023 года. Форма для заполнения доступна на сайте, также там указано, какие документы нужны.

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