Кабмин давно предупреждал, что тарифы на электроенергию вырастут. Несмотря на военное положение в стране, министры рассматривают возможность повышения тарифов на свет в несколько этапов. Более того, цена может подняться в четыре раза. Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ.

Сейчас тарифы на электроэнергию составляют 1,44 гривны при потреблении до 250 киловатт ежемесячно и 1,68 гривны при потреблении от 250 киловаттов ежемесячно. Но уже в мае цены хотят повысить и они станут больше в четыре раза.

После вторжения россии в Украину сложилась критическая ситуация в сфере энергетики. Более того, доходы Энергоатома и Укргидроэнерго после вторжения рф упали и их недостаточно, чтобы покрыть разницу между тарифами для населения и реальной ценой на электроэнергию. Также компании имеют долги на рекордные 33 миллиона гривен.

Сейчас есть около 10 вариантов, как и на сколько могут поднять тарифы на свет. Одним из сценариев может стать поднятие не до 5,5 гривны, а сначала до 2,5 гривны за киловатт. Его называют "легким вариантом". Уже после этого постепенно цена поднимется до 5,5 гривны.

В комментариях украинцы возмущены таким предложением Кабмина, ведь денег у каждого становится меньше. В то время, как цены на все растут:

"Интересно, в стране война, люди живут на минималку, цены на продукты зашкаливают, народ едва выживает, еще цены на свет хотите поднять", "Неужели экспорт не покрывает всех расходов, и дальше будут драть с минимальных пенсий и зарплат", "Лучше обратите внимание, сколько людей оказались на грани выживания? И для кого повышать тарифы?", "А выживать как?".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.