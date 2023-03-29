В пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Фейсбук сообщили , какие выплаты у пенсионеров с достаточным страховым стажем и принадлежащих к определенной возрастной группе, которые в Украине установлены пунктом 7 постановления Кабмина от 24.02.2023 № 168.
Так, в ПФУ сообщили, что неработающим пенсионерам, которым уже есть 65 лет и у которых есть страховой минимум 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - минимальная пенсия не может быть ниже 3120 гривен.
В эту сумму входит доплата за сверхурочный стаж и ряд других надбавок, доплат, повышений.
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В комментариях к публикации ПФУ украинцы поделились мнениями относительно выплат пенсионерам:
"Пенсия 3120 гр., при ценах на продукты питания, которые повысились 2-4 раза в год, и высокие тарифы за коммуналку - это ГЕНОЦИД пенсионеров. Потому что в Польше, если пенсия 3000 злотых, то яйца стоят от 7-10 зл., а не 70 гр. как у нас, или лук, морковь -45 гр. А крупы, м,ясо...... Обворовывают людей, а у самих поместий - дворцы, которых даже в Европе у людей нет ....Жируют по полной....",
"Вы считаете что пенсия 3120, это очень большая, попробуй сейчас прожить на такую пенсию",
"44 года стажа, какая пенсия должна быть, возраст 61 год, работающий пенсионер? Работает, чтобы выжить. На 100 гривен подвысили", - пишут в сети.
Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.