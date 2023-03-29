В пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Фейсбук сообщили , какие выплаты у пенсионеров с достаточным страховым стажем и принадлежащих к определенной возрастной группе, которые в Украине установлены пунктом 7 постановления Кабмина от 24.02.2023 № 168.

Так, в ПФУ сообщили, что неработающим пенсионерам, которым уже есть 65 лет и у которых есть страховой минимум 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин - минимальная пенсия не может быть ниже 3120 гривен.

В эту сумму входит доплата за сверхурочный стаж и ряд других надбавок, доплат, повышений.

В комментариях к публикации ПФУ украинцы поделились мнениями относительно выплат пенсионерам:

"Пенсия 3120 гр., при ценах на продукты питания, которые повысились 2-4 раза в год, и высокие тарифы за коммуналку - это ГЕНОЦИД пенсионеров. Потому что в Польше, если пенсия 3000 злотых, то яйца стоят от 7-10 зл., а не 70 гр. как у нас, или лук, морковь -45 гр. А крупы, м,ясо...... Обворовывают людей, а у самих поместий - дворцы, которых даже в Европе у людей нет ....Жируют по полной....",

"Вы считаете что пенсия 3120, это очень большая, попробуй сейчас прожить на такую ​​пенсию",

"44 года стажа, какая пенсия должна быть, возраст 61 год, работающий пенсионер? Работает, чтобы выжить. На 100 гривен подвысили", - пишут в сети.

Напомним, более 2000 гривен в месяц: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на пособие.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.