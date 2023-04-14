Коммунальные тарифы для украинцев значительно изменились по сравнению с аналогичным периодом за 2022 год.

Несмотря на заверения, что во время войны тарифы на коммуналку не вырастут, украинцы заметили совсем другое. В частности, подорожали услуги ЖКХ. По сравнению с мартом-2022, их стоимость в марте 2023 года увеличилась на 4,6%. Об этом показано в инфографике на сайте Госстата.

По всем показателям, больше всего возвросла стоимость – на содержание и ремонт жилья, на 22,9%. К тому же значительно подорожала уборка мусора – на 17%.

Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. Также возрасли показатели в платежказ за: услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%; канализация – на 1,2%; горячая вода, отопление – на 0,2%. Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

А вот за месяц если сравнивать март с февралем стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась – хоть и незначительно, на 0,1%.

Стоит также напомнить, что Кабмин сейчас рассматривает удорожание тарифов на электричество, ведь выросли затраты на оборудование. А из-за постоянных обстрелов приходится тратить огромные деньги на ремонт сетей. Повысить цены предлагают в два этапа. Сначала до 2,5 гривны за киловатт. После этого цена начнет постпенно расти до показателей 5,5 гривны за киловатт.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.