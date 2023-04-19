Окончательное решение еще не принято, однако есть несколько веских причин для повышения цены.

На протяжении последних месяцев ходили слух о том, что для украинцев готовят новые тарифы на электроэнергию. В Минэнерго подтвердили планы пересмотра цен. Там заявили, что повышение тарифов на свет позволит Украине восстановить энергосистему, которая была повреждена в результате российссийских обстрелов.

С таким заявлением выступил министр энергетики Герман Галущенко, передает "Интерфакс-Украина".

Как объяснили в Минэнерго, еще не определили точный размер тарифов, который установят украинцам. Но ясно одно, тариф повысят.

Герман Галущенко также, со ссылкой на СМИ, озвучил тарифы в 6 и 8 грн за кВт*ч, однако пояснил, что решение еще не принято. По словам министра, повышение тарифов позволит пройти подготовку к осенне-зимнему периоду. Это означает, что поднять цену должны уже в ближайшее время.

В Минэнерго также напомнили, что российские атаки привели к масштабным разрушениям объектов энергетической инфраструктуры. Для их восстановления необходимы миллиарды.

Сейчас в Украине при условии потребления до 250 кВт*ч за каждый кВт*ч украинцы в месяц платят 1,44 гривен. Если украинец использует в месяц больше 250 кВт*ч придется оплатить больше - 1,68 гривен.

Стоит отметить, что ранее в правительстве говорили о планах увеличить тариф на электроэнергию примерно до 2,43 грн за кВт*ч.

Украинцы бурно отреагировали на это событие:

"Какой кошмар!!!! Люди и так концы с концами сводят! Наши проблемы тем, что депутаты далеки от реальности жизни людей, их зарплат, пенсий. Это издевательство!!!", "Как можно в этот период повышать тарифы? Или через год мы обогатились? Не уважение к своим гражданам в этот сложный для нас период", "Пусть растут грабителям, которые все ограбили и зарплаты и пенсии заоблачные, а не простому смертному по 100 грн тыкнули и платы за газ и свет".

Напомним, тарифы на свет для украинцев хотят пересмотреть.

Как Politeka сообщала, Нафтогаз готовит посредника, чтобы возвращать долги.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как могут измениться тарифы в ближайшее время.