Відомий телеведучий, співак і зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем зараз на передовій, але він вже знає, чим буде займатись після перемоги України.

Даніель Салем зараз кожного дня ризикує своїм життя, замість мікрофона тримає у руках зброю, а його головний страх – потрапити в полон, пише Politeka.net.

Але відразу після перемоги України, в якій він не сумнівається, Салем планує повернутись на знімальний майданчик і продовжити свою акторську кар’єру. Головна умова – наяких росіян. На співпрацю зі своїми російськими колегами Даніель Салем ні в якому разі не згоден.

«По-перше, я не хочу навіть дихати одним повітрям з росіянами. Взагалі. Ані в метро, ані на вулиці, в будь-якому іншому місті. Навіть в Лондоні, Америці. Хай вони знають це. Взагалі. Те, що ми бачили і те що ми бачимо… вони це зробили. Не хочу навіть дихати одним повітрям з ними», - зізнався Салем в інтерв’ю ProUA.

За його словами, на полі бою він і його побратими ставили росіянам питання, але вони, здається, нічого не розуміють.

«Ми питали росіян, але вони взагалі не розуміють, що вони роблять, куди біжати. Вони вибігають, щоб ми їх не вбили, зі словами: «Слава Україні!». Я бачив це на власні очі! І я такий: «Вау!», - каже Салем.

Розмірковуючи про майбутнє української культури, Даніель Салем впевнений, що з Україною захочуть працювати усі. Знімати фільми, записувати музику.

«Я впевнений, що ми знайшли наш український код. І він інший. Він такий… з серцем, з гумором, крутим гумором. Не ось це мат-перемат, як образити когось. Ні, ми інші. Ми будемо показувати, який наш світ, український світ. Ми ж такі круті. З нами захочуть працювати усі. Америка перша, яка захоче з нами працювати. Я думаю, що буде не один фільм, їх буде дуже багато. Буде багато пісень і їх буде слухати весь світ», - зазначив Даніель Салем.

До свого повернення на знімальний майданчик Даніель Салем є героєм коротких відео, на яких можно побачити не тільки його, а і його побратимів.

«Напарника не вибирають! Так уже рік говорить В'ячеслав Кондратюк, але він знає, що ми один за одного готові життя віддати!..», - пожартував Салем, опублікувавши кумедне відео, зроблене між бойовими завданнями.

Нагадаємо, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.

Також повідомлялось, що Даніель Салем встиг попрощатися з життям.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав наслідки важкого бою.