Даніель Салем зараз кожного дня ризикує своїм життя, замість мікрофона тримає у руках зброю, а його головний страх – потрапити в полон, пише Politeka.net.
Але відразу після перемоги України, в якій він не сумнівається, Салем планує повернутись на знімальний майданчик і продовжити свою акторську кар’єру. Головна умова – наяких росіян. На співпрацю зі своїми російськими колегами Даніель Салем ні в якому разі не згоден.
«По-перше, я не хочу навіть дихати одним повітрям з росіянами. Взагалі. Ані в метро, ані на вулиці, в будь-якому іншому місті. Навіть в Лондоні, Америці. Хай вони знають це. Взагалі. Те, що ми бачили і те що ми бачимо… вони це зробили. Не хочу навіть дихати одним повітрям з ними», - зізнався Салем в інтерв’ю ProUA.
За його словами, на полі бою він і його побратими ставили росіянам питання, але вони, здається, нічого не розуміють.
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«Ми питали росіян, але вони взагалі не розуміють, що вони роблять, куди біжати. Вони вибігають, щоб ми їх не вбили, зі словами: «Слава Україні!». Я бачив це на власні очі! І я такий: «Вау!», - каже Салем.
Розмірковуючи про майбутнє української культури, Даніель Салем впевнений, що з Україною захочуть працювати усі. Знімати фільми, записувати музику.
«Я впевнений, що ми знайшли наш український код. І він інший. Він такий… з серцем, з гумором, крутим гумором. Не ось це мат-перемат, як образити когось. Ні, ми інші. Ми будемо показувати, який наш світ, український світ. Ми ж такі круті. З нами захочуть працювати усі. Америка перша, яка захоче з нами працювати. Я думаю, що буде не один фільм, їх буде дуже багато. Буде багато пісень і їх буде слухати весь світ», - зазначив Даніель Салем.
До свого повернення на знімальний майданчик Даніель Салем є героєм коротких відео, на яких можно побачити не тільки його, а і його побратимів.
«Напарника не вибирають! Так уже рік говорить В'ячеслав Кондратюк, але він знає, що ми один за одного готові життя віддати!..», - пожартував Салем, опублікувавши кумедне відео, зроблене між бойовими завданнями.
Нагадаємо, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.
Також повідомлялось, що Даніель Салем встиг попрощатися з життям.
Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав наслідки важкого бою.