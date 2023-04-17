Відомий телеведучий і зірка «Голосу країни» Даніель Салем тепер боронить Україну і кожного дня ризикує своїм життям.

Даніель Салем навіть не сумнівається, що у разі найгіршого розвитку подій і потрапляння у полон він обере смерть, пише Politeka.net.

«Я знайду в собі сили це зробити», - зізнався Салем в одному з інтерв’ю.

Даніель Салем каже, що не хоче відчувати будь-яку біль, емоційну чи фізичну. І він готовий підірвати себе разом з ворогами, ніж терпіти знущання і катування.

«Для мене полон – це не варіант», - каже Салем.

За словами Даніеля Салема, вже були такі моменти, коли він думав: «зірву чеку і все».

Так, під час виконання одного з бойових завдань він відстав від своїх побратимів і майже 27 годин провів один, лежачи на спині в маленькому окопі.

«Це було жахливо», - пригадував Салем.

За його словами, окоп був маленький, розміром з ліжко, лежати довелося на спині і його, по суті, рятувало ще й і те, що навколо була трава.

«Ворог він навколо - танкова лінія, снайперська - і я посередині залишився. А ще лінія обстрілу. Треба було дочекатися, поки приїде евакуація за мною, вони відстріляються і підуть в інший бік», - пригадував Даніель Салем, додавши, що якби він був молодий і недосвідчений воїн, він би загинув від кулі снайпера.

Лежачи в окопі більше доби, Салем плакав, співав у рацію і прощався із життям.

«Я казав, що я тут подохну. У мене закінчилася воді, їжа і все", - пригадував Салем.

Розповідаючи про своїх побратимів, Даніель Салем каже, що вони краще за нього.

«Обов'язково дружіть з тими, хто краще за вас. Мучитиметеся, але зростатимете.

Цей рік подарував мені друзів, з якими можна рости і на яких сміливо можна сподіватися!», - казав Салем.

Також повідомлялось, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав складну травму на фронті.

Крім того, повідомлялось, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.