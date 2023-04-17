Известный телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем теперь защищает Украину и каждый день рискует своей жизнью.

Даниэль Салем даже не сомневается, что в случае наихудшего развития событий и попадания в плен он выберет смерть, пишет Politeka.net.

"Я найду в себе силы это сделать", - признался Салем в одном из интервью.

Даниэль Салем говорит, что не хочет испытывать какую-либо боль, эмоциональную или физическую. И он готов взорвать себя вместе с врагами, чем терпеть издевательство и пытки.

«Для меня плен – это не вариант», - говорит Салем.

По словам Даниэля Салема, уже были такие моменты, когда он думал: «сорву чеку и все».

Так, во время выполнения одной из боевых задач, он отстал от своих побратимов и почти 27 часов провел один, лежа на спине в маленьком окопе.

«Это было ужасно», – вспоминал Салем.

По его словам, окоп был маленький, размером с кровать, лежать пришлось на спине и его, в сущности, спасало еще и то, что вокруг была трава.

«Враг он вокруг – танковая линия, снайперская – и я посередине остался. А еще линия обстрела. Надо было дождаться, пока приедет эвакуация за мной, они отстреляются и пойдут в другую сторону», - вспоминал Даниэль Салем, добавив, что будь он молодой и неопытный воин, он бы погиб от пули снайпера.

Лежа в окопе больше суток, Салем плакал, пел в рацию и прощался с жизнью.

«Я говорил, что я здесь подохну. У меня закончилась вода, еда и все", - вспоминал Салем.

Рассказывая о своих побратимах, Даниэль Салем говорит, что они лучше его.

«Обязательно дружите с теми, кто лучше вас. Будете мучиться, но будете расти. Этот год подарил мне друзей, с которыми можно расти и на которых можно смело положиться!», - говорил Салем.

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