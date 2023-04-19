Даниэль Салем сейчас каждый день рискует своей жизнью, вместо микрофона держит в руках оружие, а его главный страх – попасть в плен, пишет Politeka.net.
Но сразу после победы Украины, в которой он не сомневается, Салем планирует вернуться на съемочную площадку и продолжить свою актерскую карьеру. Главное условие – никаких россиян. На сотрудничество со своими российскими коллегами Даниэль Салем ни в коем случае не согласен.
«Во-первых, я не хочу даже дышать одним воздухом с россиянами. Вообще. Ни в метро, ни на улице, даже в любом другом городе. Даже в Лондоне, в Америке. Пусть они знают это. Вообще. То, что мы видели и то, что мы видим… они это сделали. Не хочу даже дышать одним воздухом с ними», - признался Салем в интервью ProUA.
По его словам, на поле боя он и его побратимы задавали россиянам вопросы, но они, кажется, ничего не понимают.
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«Мы спрашивали россиян, но они вообще не понимают, что они делают, куда бежать. Они выбегают, чтобы мы их не убили, со словами: «Слава Украине!». Я видел это своими глазами! И я такой: «Вау!», – говорит Салем.
Размышляя о будущем украинской культуры, Даниэль Салем уверен, что с Украиной захотят работать все. Снимать фильмы, записывать музыку.
«Я уверен, что мы нашли наш украинский код. И он другой. Он такой… с сердцем, с юмором, крутым юмором. Не вот это мат-перемат, как оскорбить кого-нибудь. Нет, мы другие. Мы будем показывать, каков наш мир, украинский мир. Мы ведь такие крутые. С нами захотят работать все. Америка – первая, которая захочет с нами работать. Я думаю, что будет не один фильм, их будет очень много. Будет много песен, и их будет слушать весь мир», - отметил Даниэль Салем.
До возвращения на съемочную площадку Даниэль Салем является героем коротких видео, на которых можно увидеть не только его, но и его побратимов.
«Напарника не выбирают! Так уже год говорит Вячеслав Кондратюк, но он знает, что мы друг за друга готовы жизнь отдать!..», - пошутил Салем, опубликовав забавное видео, сделанное между боевыми задачами.
Напомним, Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.
Также сообщалось, что Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.
Кроме того, Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал последствия тяжелого сражения.