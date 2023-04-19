Известный телеведущий, певец и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем сейчас на передовой, но уже знает, чем будет заниматься после победы Украины.

Даниэль Салем сейчас каждый день рискует своей жизнью, вместо микрофона держит в руках оружие, а его главный страх – попасть в плен, пишет Politeka.net.

Но сразу после победы Украины, в которой он не сомневается, Салем планирует вернуться на съемочную площадку и продолжить свою актерскую карьеру. Главное условие – никаких россиян. На сотрудничество со своими российскими коллегами Даниэль Салем ни в коем случае не согласен.

«Во-первых, я не хочу даже дышать одним воздухом с россиянами. Вообще. Ни в метро, ​​ни на улице, даже в любом другом городе. Даже в Лондоне, в Америке. Пусть они знают это. Вообще. То, что мы видели и то, что мы видим… они это сделали. Не хочу даже дышать одним воздухом с ними», - признался Салем в интервью ProUA.

По его словам, на поле боя он и его побратимы задавали россиянам вопросы, но они, кажется, ничего не понимают.

«Мы спрашивали россиян, но они вообще не понимают, что они делают, куда бежать. Они выбегают, чтобы мы их не убили, со словами: «Слава Украине!». Я видел это своими глазами! И я такой: «Вау!», – говорит Салем.

Размышляя о будущем украинской культуры, Даниэль Салем уверен, что с Украиной захотят работать все. Снимать фильмы, записывать музыку.

«Я уверен, что мы нашли наш украинский код. И он другой. Он такой… с сердцем, с юмором, крутым юмором. Не вот это мат-перемат, как оскорбить кого-нибудь. Нет, мы другие. Мы будем показывать, каков наш мир, украинский мир. Мы ведь такие крутые. С нами захотят работать все. Америка – первая, которая захочет с нами работать. Я думаю, что будет не один фильм, их будет очень много. Будет много песен, и их будет слушать весь мир», - отметил Даниэль Салем.

До возвращения на съемочную площадку Даниэль Салем является героем коротких видео, на которых можно увидеть не только его, но и его побратимов.

«Напарника не выбирают! Так уже год говорит Вячеслав Кондратюк, но он знает, что мы друг за друга готовы жизнь отдать!..», - пошутил Салем, опубликовав забавное видео, сделанное между боевыми задачами.

Напомним, Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.

Также сообщалось, что Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

Кроме того, Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал последствия тяжелого сражения.