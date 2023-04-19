Відомий телеведучий і зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем тепер ризикує життям заради українців і України.

Даніель Салем народився в Одесі і є ліванцем по батьку, пише Politeka.net.

Дитинство він провів у Бейруті, після школи служив у ліванській армії. Але він навіть уявити собі не міг, що одного разу йому доведеться піти на фронт, щоб виборювати свободу і незалежність своєї рідної країни, України.

Смерті Даніель Салем не боїться і єдине, що його лякає на фронті – важке поранення.

«Я не хочу стати тягарем для своїх побратимів. Нехай краще вб'ють, але я не хочу, щоб вони мене тягали. Я важкий – 120 кілограмів. Я не хочу бути тягарем. Навіть якщо я поранений, я хочу йти далі», - зізнавався Салем в одному зі своїх інтерв’ю.

Однак лихо все ж не оминуло Салема на фронті. Під час виконання бойового завдання Даніель Салем у складі штурмової групи отримав контузію.

За його словами, вони знаходились метрів за 20 від ворога. Один з окупантів дістав осколкову гранату і жбурнув її в українців.

«Я встиг впасти, але вібрація, вибух від гранати потрапив менів ухо, осколок потрапив командиру у шию, а замкомандиру в ногу. В нас почали стріляти. Мені попали в бронік. Я так я отримав контузію і тріщину в хребці», - розповідав Даніель Салем.

З наслідками цієї травми Салем бореться і досі.

«Нудота, мігрені, панічні атаки, тремори, аритмія», - перераховував Салем в інтерв’ю Слава+ свої симптоми.

Згадуючи про постріл в спину, телеведучий і співак зізнається, що це схоже на сильний удар.

«У мене було маленьке осколкове поранення і одна куля, яка прилетіла в бронік. Було боляче, схоже на дуже сильний удар кулаком у спину. Я продовжував бігти. Просто подумав, що на мене хтось упав», - згадував Салем, додавши, що осколкове поранення – це дуже боляче.

І він теж знає, що це так, адже один з ворожих уламків поцілив йому під пах.

У перемозі України Даніель Салем ані на мить не сумнівається, і каже, що Україна – це не просто місце на карті, - це частина ДНК. А українці – це серця і дух, що оберігають.

«Нам не страшні холод і голод. Нема вже болю, немає злості - є спокій і холодний розум», - каже Салем.

Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.

Також повідомлялось, що Даніель Салем показав кадри з передової.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.