Даниэль Салем родился в Одессе и является ливанцом по отцу, пишет Politeka.net.
Детство он провел в Бейруте, после школы служил в ливанской армии. Но он даже представить себе не мог, что однажды ему придется уйти на фронт, чтобы бороться за свободу и независимость своей родной страны, Украины.
Смерти Даниэль Салем не боится и единственное, что его пугает на фронте – тяжелое ранение.
«Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть лучше убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше», – признавался Салем в одном из своих интервью.
Однако беда все же не обошла Салема на фронте. При выполнении боевого задания Даниэль Салем в составе штурмовой группы получил контузию.
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По его словам, они находились метрах в 20 от врага. Один из оккупантов достал осколочную гранату и швырнул ее в украинцев.
«Я успел упасть, но вибрация, взрыв от гранаты попал в ухо, осколок попал командиру в шею, а замкомандиру в ногу. В нас начали стрелять. Мне попали в броник. Я так получил контузию и трещину в позвонке», - рассказывал Даниэль Салем.
С последствиями этой травмы Салем борется до сих пор.
«Тошнота, мигрени, панические атаки, треморы, аритмия», - перечислял Салем в интервью Слава+ свои симптомы.
Вспоминая о выстреле в спину, телеведущий и певец признается, что это похоже на сильный удар.
«У меня было маленькое осколочное ранение и одна пуля, прилетевший в броник. Было больно, похоже на сильный удар кулаком в спину. Я продолжал бежать. Просто подумал, что на меня кто-то упал», - вспоминал Салем, добавив, что осколочное ранение очень больно.
И он тоже знает, что это так, ведь один из вражеских осколков попал ему под пах.
В победе Украины Даниэль Салем ни на минуту не сомневается, и говорит, что Украина – это не просто место на карте, - это часть ДНК. А украинцы – это оберегающие сердца и дух.
«Нам не страшны холод и голод. Нет уже боли, нет злобы – есть спокойствие и холодный ум», – говорит Салем.
Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.
Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.
Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.