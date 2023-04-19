Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем теперь рискует жизнью ради украинцев и Украины.

Даниэль Салем родился в Одессе и является ливанцом по отцу, пишет Politeka.net.

Детство он провел в Бейруте, после школы служил в ливанской армии. Но он даже представить себе не мог, что однажды ему придется уйти на фронт, чтобы бороться за свободу и независимость своей родной страны, Украины.

Смерти Даниэль Салем не боится и единственное, что его пугает на фронте – тяжелое ранение.

«Я не хочу стать обузой для своих побратимов. Пусть лучше убьют, но я не хочу, чтобы они меня таскали. Я тяжелый – 120 килограммов. Я не хочу быть обузой. Даже если я ранен, я хочу идти дальше», – признавался Салем в одном из своих интервью.

Однако беда все же не обошла Салема на фронте. При выполнении боевого задания Даниэль Салем в составе штурмовой группы получил контузию.

По его словам, они находились метрах в 20 от врага. Один из оккупантов достал осколочную гранату и швырнул ее в украинцев.

«Я успел упасть, но вибрация, взрыв от гранаты попал в ухо, осколок попал командиру в шею, а замкомандиру в ногу. В нас начали стрелять. Мне попали в броник. Я так получил контузию и трещину в позвонке», - рассказывал Даниэль Салем.

С последствиями этой травмы Салем борется до сих пор.

«Тошнота, мигрени, панические атаки, треморы, аритмия», - перечислял Салем в интервью Слава+ свои симптомы.

Вспоминая о выстреле в спину, телеведущий и певец признается, что это похоже на сильный удар.

«У меня было маленькое осколочное ранение и одна пуля, прилетевший в броник. Было больно, похоже на сильный удар кулаком в спину. Я продолжал бежать. Просто подумал, что на меня кто-то упал», - вспоминал Салем, добавив, что осколочное ранение очень больно.

И он тоже знает, что это так, ведь один из вражеских осколков попал ему под пах.

В победе Украины Даниэль Салем ни на минуту не сомневается, и говорит, что Украина – это не просто место на карте, - это часть ДНК. А украинцы – это оберегающие сердца и дух.

«Нам не страшны холод и голод. Нет уже боли, нет злобы – есть спокойствие и холодный ум», – говорит Салем.

Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

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