Танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців зі зірками", зізналася, чому у сина проблеми в Європі.

Олена Шоптенко вирішила поділитися кадрами зі своїм сином Олексієм, який зараз переживає не найкращий період у житті. Зірка опублікувала сториси у своєму Інстаграмі, де часто ділиться не лише танцями, а й особистим.

"З'їздили до нового садка, тепер гуляємо. Чому нам терміново знадобився новий садок для сина?", - написала на фото Шоптенко, де гуляла парком разом з Олексієм.

"Найкращий час для того, щоб твою дитину майже вигнали з садка. Чужа країна, багато роботи, нові умови життя та адаптація малого", - продовжила зірка, показуючи як малюк сидить у неї на колінах.

"Чому так сталося? Якщо двома словами, то важко бути активною дитиною, серед інших дітей, які говорять не твоєю мовою, особливо, коли в тебе бажання з усіма подружитися", - зауважила Олена останнім сторісом, продовжуючи показувати прогулянку.

Як зізналася Шоптенко після цього, причиною конфлікту стало бажання сина познайомитись із дівчинкою в садочку, мови якої він не знав. Альона дала кілька варіантів застосування покарання такій дитині.

"Який із цих двох варіантів ви хотіли б, щоб був застосований вашими батьками особисто до вас? Думаю, однозначно, що другий", - запитала зірка у публікації.

Зрештою нещодавно Олена поділилася, що знову відвела дитину вже в новий садок, поділившись своїм селфі у сторіс.

"Відвела сина до садка. Пробний день номер два. Планую встигнути все, що зібралося за два місяці", - написала Шоптенко.

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