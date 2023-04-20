Алена Шоптенко решила поделится кадрами со своим сыном Алексеем, который сейчас переживает не лучший период в жизни. Звезда опубликовала сторисы в своем Инстаграм, где часто делится не только танцами, но и личным.

"Съездили в новый садик, теперь гуляем. Почему нам срочно понадобился новый садик для сына?", - написала на фото Шоптенко, где гуляла по парку вместе с Алексеем.

"Самое лучшее время для того, чтобы твоего ребенка почти выгнали из садика. Чужая страна, много работы, новые условия жизни и адаптация малого", - продолжила звезда, показывая как малыш сидит у нее на коленках.

"Почему так произошло? Если в двух словах, то тяжело быть активным ребенком, среди других детей, которые говорят не на твоем языке, особенно, когда у тебя желание со всеми подружиться", - отметила Алена на последнем сторис, продолжая показывать прогулку.

Как призналась Шоптенко после этого, причиной конфликта стало желание сына познакомиться с девочкой в садике, языка которой он не знал. Алена дала несколько вариантов применения наказания к такому ребенку.

"Какой из этих двух вариантов вы хотели бы, чтобы был применен вашими родителями лично к вам? Думаю, однозначно, что второй", - спросила звезда в публикации.

В конечном итоге не так давно Алена поделилась, что снова отвела ребенка уже в новый садик, поделившись своим селфи в сторис.

"Отвела сына в садик. Пробный день номер два. Планирую успеть все, что собралось за два месяца", - написала Шоптенко.

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