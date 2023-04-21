Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" опублікувала нове відео, де скинула сорочку та пройшлась у чорному міні. Зірка опублікувала ролик у ТікТок, який зібрав майже 200 тисяч переглядів.
"Коли повертаєшся додому після танців", - написала Шоптенко у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"щось не розумію .... лінії талії взагалі немає? Чи мені здалося";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Не тількии Донецьк і Луганськ: названо міста, які ЗСУ звільнять у "короткостроковій перспективі"
Щільним вогнем накрили 10 населених пунктів: під ударом опинились дитячий садок та житлові будинки, фото
Дідусь навколішках благав лікаря про допомогу, але йому відмовили: "Рівень людяності дорівнює нулю"
Ненависниця українських патріотів переїхала з Донбасу до Києва: що про неї відомо
"Бомбезна зірка, що навчила багатьох танцювати!";
"Плаття звичайно...";
"треба було відео робити на секунду коротше. Насамкінець, таке враження, що повернулася, щоб підняти сорочку";
"Могилевська танцює набагато краще";
"Крута за всіма продажами!";
"Думаю, що за дівчинка а це зірка!!!!";
"Олена!! ти краща !! обожнюю тебе !!!".
Варто зазначити, Олена Шоптенко – успішна українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Шоптенко виїхала разом із сином з України та перебуває зараз у Європі. Там Альона влаштовує регулярні танцювальні перфоманси на підтримку Батьківщини.
Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла, чому не вдається потоваришувати з батьками
А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танців зі зірками" показала ефектну розминку у спортзалі
Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" показала сина, який має проблеми в Європі.