Олена Шоптенко з "Танців зі зірками" опублікувала нове відео, де скинула сорочку та пройшлась у чорному міні. Зірка опублікувала ролик у ТікТок, який зібрав майже 200 тисяч переглядів.

"Коли повертаєшся додому після танців", - написала Шоптенко у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"щось не розумію .... лінії талії взагалі немає? Чи мені здалося";

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"Бомбезна зірка, що навчила багатьох танцювати!";

"Плаття звичайно...";

"треба було відео робити на секунду коротше. Насамкінець, таке враження, що повернулася, щоб підняти сорочку";

"Могилевська танцює набагато краще";

"Крута за всіма продажами!";

"Думаю, що за дівчинка а це зірка!!!!";

"Олена!! ти краща !! обожнюю тебе !!!".

Варто зазначити, Олена Шоптенко – успішна українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Шоптенко виїхала разом із сином з України та перебуває зараз у Європі. Там Альона влаштовує регулярні танцювальні перфоманси на підтримку Батьківщини.

@alena_shoptenko

Когда возвращаешься домой после танцев. #аленашоптенко #танціззірками #рек #rec #танцысозвездами

♬ PYRO - Chester Young & Castion

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