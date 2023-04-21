Алена Шоптенко из "Танців з зірками" опубликовала новое видео, где скинула рубашку и прошлась в черном мини. Звезда опубликовала ролик в ТикТок, которій собрал почти 200 тысяч просмотров.

"Когда возвращаешься домой после танцев", - написала Шоптенко в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"что-то не понимаю .... линии талии вообще нет? То ли мне показалось";

"бомбезная звезда,научившая многих танцевать!";

"Платье конечно...";

"нужно было видео делать на секунду короче. В конце, такое впечатление, что повернулась, чтоб поднять рубашку";

"Могилевская танцует намного лучше";

"Крутая по всем продажам!";

"Думаю что за девочка а это звезда!!!!";

"Алёна!! ты лучшая !! обожаю тебя!!!".

Стоит отметить, Алена Шоптенко - успешная украинская танцовщица и победительница "Танців з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Шоптенко выехала вместе с сыном из Украины и находится сейчас в Европе. Там Алена устраивает регулярные танцевальные перфомансы в поддержку своей Родины.

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