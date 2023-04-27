Деяким українцям доведеться доплатити податки та подати декларацію про всі свої доходи до 1 травня. Насамперед це стосується тих українців, які мали чи мають додатковий дохід. Це випливає з ухваленого законопроекту №7632.
Коли українець має постійну роботу, то податки за нього сплачує працедавець. Якщо українець заробив гроші, надаючи якісь послуги на стороні, то він зобов'язаний повідомити про цей додатковий дохід у декларації та сплатити податки.
Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але слід зазначити, що є винятки.
До того ж необхідно сплачувати податки:
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- якщо ви здаєте житло в оренду;
- якщо ви отримали спадщину;
- якщо мали підробіток;
- якщо продали нерухомість або автомобіль.
Сплачувати податки із благодійної допомоги не потрібно. При цьому декларацію є можливість подавати не лише за місцем реєстрації, а й у електронному кабінеті. Тобто не виходячи з дому.
Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку слід вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід, який був зароблений додатково за певний період.
Левова частка українців не сплачує податки з додаткових доходів, а це дозволяє розвиватися тіньовій економіці та завдає шкоди бюджету України.
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