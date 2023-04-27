Українці до 1 травня 2023 року мають подати декларації про всі свої доходи. Ця вимога поширюється також на біженців.

Деяким українцям доведеться доплатити податки та подати декларацію про всі свої доходи до 1 травня. Насамперед це стосується тих українців, які мали чи мають додатковий дохід. Це випливає з ухваленого законопроекту №7632.

Коли українець має постійну роботу, то податки за нього сплачує працедавець. Якщо українець заробив гроші, надаючи якісь послуги на стороні, то він зобов'язаний повідомити про цей додатковий дохід у декларації та сплатити податки.

Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але слід зазначити, що є винятки.

До того ж необхідно сплачувати податки:

якщо ви здаєте житло в оренду;

якщо ви отримали спадщину;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухомість або автомобіль.

Сплачувати податки із благодійної допомоги не потрібно. При цьому декларацію є можливість подавати не лише за місцем реєстрації, а й у електронному кабінеті. Тобто не виходячи з дому.

Усі суми одержуваних виплат в електронному бланку слід вписати самостійно. Також доведеться вирахувати загальний дохід, який був зароблений додатково за певний період.

Левова частка українців не сплачує податки з додаткових доходів, а це дозволяє розвиватися тіньовій економіці та завдає шкоди бюджету України.

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