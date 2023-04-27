Украинцы до 1 мая 2023 года должны подать декларации обо всех своих доходах. Это требование распространяется также на беженцев.

Некоторым украинцам придется доплатить налоги и подать декларацию о всех своих доходах до 1 мая. В первую очередь это касается тех украинцев, которые имели или имеют дополнительный доход. Это следует из принятого законопроекта №7632.

Когда украинец имеет постоянную работу, то налоги за него платит работодатель. Если украинец заработал деньги, предоставляя какие-либо услуги на стороне, то тогда он обязан сообщить об этом дополнительном доходе в декларации и заплатить налоги.

Размер налога составляет 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Но стоит отметить, что есть исключения.

Ко всему прочему необходимо платить налоги:

если вы сдаете жилье в аренду;

если вы получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимость или же автомобиль.

Платить налоги с благотворительной помощи не нужно. При этом декларацию есть возможность подавать не только по месту регистрации, но также в электронном кабинете. То есть, не выходя из дома.

Все суммы получаемых выплат в электронном бланке следует вписать самостоятельно. Также придется вычислить общий доход, который был заработан дополнительно за определенный период.

Львиная доля украинцев не платит налоги с дополнительных доходов, а это позволяет развиваться теневой экономике и несет вред бюджету Украины.

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