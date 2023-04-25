У Раді Кабінет міністрів зареєстрував законопроект під номером №8401 про перегляд податкових правил. За відповідний документ уже проголосували в уряді та підтримали його. Згідно з ним, українцям незабаром змінять частину податків.

Зокрема, до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки, а також штрафи з недотримання правил та законів. Більше того, це кроки, які влада України зобов'язана виконати в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року.

До того ж, власне МВФ і погодився відкрити кредитну програму для України за тих умов, що влада оптимізує бюджетні витрати і забезпечить максимальні податкові надходження до бюджету.

Також було зареєстровано законопроект №7311, який пропонує підвищення розміру військового збору для українців із нинішніх 1,5% до 3%, тобто вдвічі. Але є один нюанс. Так, певні категорії населення – працівників МВС, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби, Управління держохорони тощо. – планується звільнити з його сплати.

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