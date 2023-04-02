Украинцам озвучили случаи, когда пенсии могут выплатить сразу за полгода.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили , при каких условиях выплаты могут начислить нестандартно.

Известно, что пенсии насчитывают до 25 числа в денежной форме на указанное место жительства. Но есть случаи, когда пенсии могут выплатить сразу за полгода.

Так, если пенсионер длительное время проживает за границей, тогда назначенные в Украине выплаты могут начислить за шесть месяцев.

К примеру, если пенсионер перед отъездом подал заявление со следующего месяца после снятия с учета с места жительства.

Следует отметить, что за границей пенсия будет выплачиваться и дальше, если это предусмотрено международными договорами.

Выплата пенсий, если пенсионер заграницей, определена статьями 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Есть еще один случай, когда пенсионеру могут выплатить за весь период.

Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты пенсий на временно оккупированных территориях, если полгода человек не выходит на связь.

Но если человек нашёлся - тогда, при получении заявления, пенсионеру начислят выплаты за весь период.

В комментариях к публикации украинка жалуется, что ПФУ якобы оставил без пенсий инвалидов и пенсионеров, получавших пенсии на почтовые отделения и в марте 2022 после эвакуации уехали за границу.

"Пенсионный фонд оставил без пенсий инвалидов и пенсионеров, получавших пенсии на почтовые отделения и в марте 2022 года после эвакуации уехали за границу. Предлагают вернуться в Украину для индификации лиц. Присылали необходимые документы с эл.подписью, все равно отказ в переводе пенсий на банковскую карту. Спросите, что не возвращаемся??? А в Украине есть возможность лечить, бесплатные лекарства, реабилитации и полный уход получить инвалиду , которому необходим постоянный мед.уход и сопровождение, вы их даже пенсий лишили и мизерных выплат по уходу. Извините, но нервы уже не выдерживают!", - пишет пользовательница сети.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.