В Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины в Фейсбуке, после пересчета пенсий выплаты выросли почти на 20 процентов.



Государство также провело повышение пенсий более чем на 1 тысячу гривен для военных и ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Также будут произведены дополнительные доплаты по возрасту.

Индексация, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, в целом затронула более десяти миллионов украинцев.

Начиная с марта 2023 года средний размер пенсий в Украине составляет 5 200 гривен, а размер повышения достиг 600 гривен.





Также в Камбине рассказали о перерасчете пенсий в апреле. Он пройдет автоматически для работающих пенсионеров и учтет увеличение трудового стажа. Это повышение пенсий коснется почти 600 тысяч украинцев.

Однако в комментариях к "отчету" власти выяснилось, что не все украинцы остались довольны таким пересчетом:

"Пенсионеры и инвалиды даже с проиндексированными пенсиями не за что жить и лечиться. Только 2 воскресенья едят, а остальные как-то перебиваются. Вашу индексацию съела инфляция, а не пенсионеры. зарплаты и пенсии у чиновников , судов и других, что они особенные, не тот ли организм, или еще что-то",

"Насмешили. Спасибо. Нам не выплатили боевые за январь и февраль месяц, хотя мы воевали на границе с Россией, а с середины февраля под БаБахмутом",

"я даже телевизор не включаю потому что нет денег чтобы потом платить за свет, год как я не работаю, нет работы и к тому же я очень болен, доживаю век в прямом смысле слова!",

"Так хорошо, что страшно", - пишут украинцы в комментариях к публикации.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.