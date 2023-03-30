Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины в Фейсбуке, после пересчета пенсий выплаты выросли почти на 20 процентов.
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Индексация, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, в целом затронула более десяти миллионов украинцев.
Начиная с марта 2023 года средний размер пенсий в Украине составляет 5 200 гривен, а размер повышения достиг 600 гривен.
Однако в комментариях к "отчету" власти выяснилось, что не все украинцы остались довольны таким пересчетом:
"Пенсионеры и инвалиды даже с проиндексированными пенсиями не за что жить и лечиться. Только 2 воскресенья едят, а остальные как-то перебиваются. Вашу индексацию съела инфляция, а не пенсионеры. зарплаты и пенсии у чиновников , судов и других, что они особенные, не тот ли организм, или еще что-то",
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"Насмешили. Спасибо. Нам не выплатили боевые за январь и февраль месяц, хотя мы воевали на границе с Россией, а с середины февраля под БаБахмутом",
"я даже телевизор не включаю потому что нет денег чтобы потом платить за свет, год как я не работаю, нет работы и к тому же я очень болен, доживаю век в прямом смысле слова!",
"Так хорошо, что страшно", - пишут украинцы в комментариях к публикации.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы обеспокоены.
А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.
Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.