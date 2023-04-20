Украинцам напомнили о важном налоге, который нужно уплатить.

Украинцы до 1 мая должны подать декларацию о доходах в налоговую службу.

Как рассказал адвокат Богдан Янкив, украинцам нужно отчитываться о доходах, полученных в прошлом году.

Декларацию нужно подать до 1 мая и уплатить налог до 1 августа.

В первую очередь это касается украинцев за границей, которые зарегистрированы как беженцы. В том случае, если вы получали деньги за границей - необходимо заполнить налоговую декларацию в Украине, по словам адвоката - это требование законодательства нашей страны.

Социальные выплаты за рубежом в Украине облагаться налогом не будут, но отчитаться в нашей налоговой необходимо.

Для удобства - украинцы могут могут заполнить декларацию онлайн так и офлайн, то есть прийти в инспекцию.

В том случае, если беженцы работают, или украинцы проживают в другой стране и получают дополнительный доход - нужно уплатить налог 19,5%, из которых 1,5% идет на военный сбор.

Если не заполнить декларацию, наступает финансовая или административная ответственность в виде штрафа – от 51 гривны до 340 гривен.Применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 необлагаемых минимумов.

К слову, в 2022 году необлагаемый налогом минимум составлял 1240 грн, то есть штраф вырос от 3720 до 9920 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.