Юрист Виталий Савко предупредил, что иногда за перевод средств можно получить штраф, кроме того, счет могут заблокировать.
Штраф могут выписать в том случае, если, например, на ваш счет поступают деньги с разных счетов, если вы получаете средства от продажи товаров через интернет, сотрудник банка может заблокировать ваши счет.
Банк имеет право спросить, откуда и почему вам регулярно поступают деньги. В том случае, если у вас нет статуса ФЛП и вы осуществляете нелегальную торговлю - данная информация может быть передана в соответствующие органы.
В этом случае вам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен за нелегальное осуществление предпринимательской деятельности.
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Налоговая служба имеет право обратиться в финансовое учреждение, где ФЛП ( физическое лицо-предприниматель) имеет счет, с запросом о частом начислении средств на этот счет, но это в том случае, если есть судебное решение.
Сообщается, что если оплата товара или услуги производится на личный счет предпринимателя - он обязан уплатить налог.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.
А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.
Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.