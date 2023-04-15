Юрист Виталий Савко предупредил, что иногда за перевод средств можно получить штраф, кроме того, счет могут заблокировать.

Штраф могут выписать в том случае, если, например, на ваш счет поступают деньги с разных счетов, если вы получаете средства от продажи товаров через интернет, сотрудник банка может заблокировать ваши счет.

Банк имеет право спросить, откуда и почему вам регулярно поступают деньги. В том случае, если у вас нет статуса ФЛП и вы осуществляете нелегальную торговлю - данная информация может быть передана в соответствующие органы.

В этом случае вам грозит штраф в размере 34 тысяч гривен за нелегальное осуществление предпринимательской деятельности.

Налоговая служба имеет право обратиться в финансовое учреждение, где ФЛП ( физическое лицо-предприниматель) имеет счет, с запросом о частом начислении средств на этот счет, но это в том случае, если есть судебное решение.

Сообщается, что если оплата товара или услуги производится на личный счет предпринимателя - он обязан уплатить налог.

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