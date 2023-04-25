В Раде Кабинет министров зарегистрировал законопроект под номером №8401 о пересмотре налоговых правил. За соответствующий документ уже проголосовали в правительстве и поддержали его. Согласно ему украинцам вскоре изменят часть налогов.

В частности, до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки, а также штрафы з несоблюдения правил и законов. Более того, это шаги, которые власти Украины обязаны выполнить в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

Ко всему прочему, собственно МВФ и согласился открыть кредитную программу для Украины при тех условиях, что власти оптимизируют бюджетные расходы и обеспечат максимальные налоговые поступления в бюджет.

Также был зарегестрирован законопроект №7311, который предлагает повышение размера военного сбора для украинцев с нынешних 1,5% до 3%, то есть вдвое. Но есть один нюанс. Так, определенные категории населения – работников МВД, СБУ, военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службы, Управления госохраны и т.п. – планируется освободить от его уплаты.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

Как Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.