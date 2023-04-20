Законопроект про перегляд податкових правил зареєстрував у Раді Кабінет міністрів, за нього проголосували та підтримали більшістю голосів.

В Україні планують внести зміни до оподаткування до 1 липня 2023 року. До того ж, збираються повернути документальні перевірки та значні штрафи. Законопроект про перегляд податкових правил зареєстрував у Раді Кабінет міністрів за номером 8401.

Зокрема, нові податки стосуватимуться фізосіб-підприємців, для цієї категорії українців скасують пільгову податкову ставку у 2%. Їхню документацію почнуть перевіряти більш активно і повернуть штрафи за порушення. Скасування пільг було одним із пунктів у меморандумі МВФ, який підписала Україна.

Раніше Кабінет Міністрів проголосував за цей документ, його підтримали більшістю голосів. Так, згідно з ним:

змінять податок 2% для "ФОПів" третьої групи (повернуть 5%);

"ФОПи" першої та другої груп повинні обов'язково сплатити єдиний податок;

повернуть документальні перевірки та штрафи за порушення податкового законодавства;

до того ж, почнуть штрафувати за відсутність РРО.

До всього іншого в Кабміні придумали ще один податок, яким обкладуть українців.

Зокрема, до травня кожен українець, котрий отримував додатковий дохід, тепер зобов'язаний заповнити декларацію та сплатити податок до бюджету. Розмір податку становить 18% від отриманого додаткового податку.

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