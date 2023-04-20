Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет министров, за него проголосовали и поддержали большинством голосов.

В Украине планируют внести изменения в налогооблежения до 1 июля 2023 года. Ко всему прочему, собираются вернуть документальные проверки и значительные штрафы. Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет министров под номером 8401.

В частности, новые налоги коснутся физлиц-предпринимателей, для этой категории украинцев отменят льготную налоговую ставку в 2%. Их документацию начнут проверять более активно и вернут штрафы за нарушения. Отмена льгот была одним из пунктов в меморандуме МВФ, который подписала Украина.

Ранее Кабинет министров проголосовал за этот документ, его поддержали большинством голосов. Так, согласно ему:

изменят налог 2% для "ФОПов" третьей группы (вернут 5%);

"ФОПы" первой и второй групп должны в обязательно порядке заплатить единый налог;

возвратят документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;

ко всему прочему, начнут штрафовать за отсутствие РРО.

К овсему прочему недвано в Кабмине придумали еще один налог, которым обложат украинцев.

В частности, до мая каждый украинец, который получал дополнительный доход, теперь обязан заполнить декларацию и заплатить налог в бюджет. Размер налога составляет 18% от полученного дополнительного налога.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

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