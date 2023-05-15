Про нові відключення світла українців вже попереджали, пише Politeka.net. З’явилася інформація, що масові відключення світла можливі влітку.

І от стали відомі подробиці, чи дійсно будуть віялові відключення електроенергії і введено нові графіки.

Так, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, зараз триває ремонтна кампанія.

«Чотири атомні енергоблоки вже в ремонті, п’ятий виходить у ремонт… Що стосується дефіциту електроенергії, який може виникнути через те, що атомні блоки, а це базова генерація, виводять в ремонт. Це може мати місце десь у червні-липні», - повідомив Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, цей дефіцит буде перекриватися імпортом із країн ЄС, як це вже було у січні-лютому.

Звичайно, каже представник ДТЕК, у суспільстві починаютсья спекуляції щодо того, що будуть відключення електроенергії. Але завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит імпортом, до віялових відключень влітку справа не дійде.

«Що може бути проблемою – це зима наступна. Тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужностей і міцності», - додав Сахарук.

Тим часом енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури внаслідок постійних ворожих обстрілів на прифронтових та прикордонних з рф територіях. Як повідомляє Міненерго, без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

«Учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого - чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні», - розповіли в Міненерго про нещасний випадок.

Чоловік був госпіталізований, роботу лінії стабілізовано.

Крім того, за добу вдалося повернути світло для 8,3 тисячі споживачів. Більшість із них, зазначили в Міненерго, це абоненти у Запорізькій області.

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