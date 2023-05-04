Окупанти продовжують знищувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, завдаючи ударів по об'єктах генерації та електромережах.

Енергетичну інфраструктуру України продовжують знищувати, нові проблеми з електрикою виникли у мешканців багатьох областей.

Минулої ночі було вчергове обстріляно обє’кт генерації електроенергії у Донецькій області, пише Politeka.net з посиланням на Міненерго.

Через це енергетики були змушені частково призупинити його роботу.

Більш того, в області через потужні обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередачі. Довелося знеструмлювалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти.

«Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк», - повідомили в Міненерго.

Також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

«На жаль, відновлювальні роботи відбуваються з колосальним ризиком для життя і здоров'я працівників енергетичних підприємств. За останню добу під обстріли потрапили бригади у Херсонській та Сумській областях. Загинули троє працівників АТ «Херсонобленерго», - розповіли в Мміненерго про трагедію.

Енергетики Сумщини, на щастя, не постраждали.

На Харківщині група енергетиків, які працювали над відновленням мереж, натрапила на ворожу міну. Працівники «Харківобленерго» не постраждали.

Однак є жертви серед саперів.

У Міненерго також озвучили страшну цифру – з початку повномасштабної російської агресії загинули 119 працівників енергетичних підприємств, понад 300 отримали поранення.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз" повідомив ціну на газ з травня.

Крім того, Politeka.net писала про техногенну катастрофу.