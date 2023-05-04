Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, нанося удары по объектам генерации и электросетям.

Энергетическую инфраструктуру Украины продолжают уничтожать, новые проблемы с электричеством возникли у жителей многих областей.

Минувшей ночью был в очередной раз обстрелян объект генерации электроэнергии в Донецкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на Минэнерго.

Поэтому энергетики были вынуждены частично приостановить его работу.

Более того, в области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи. Пришлось обесточиваться более 100 тысяч потребителей, в том числе угольные шахты.

«По состоянию на утро бытовые потребители заживлены, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк», - сообщили в Минэнерго.

Также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

«К сожалению, восстановительные работы проходят с колоссальным риском для жизни и здоровья работников энергетических предприятий.

За последние сутки под обстрелы попали бригады в Херсонской и Сумской областях. Погибли три работника АО «Херсоноблэнерго», - рассказали в Мминэнерго о трагедии.

Энергетики Сумщины, к счастью, не пострадали.

В Харьковской области группа энергетиков, работавших над восстановлением сетей, наткнулась на вражескую мину. Сотрудники «Харьковоблэнерго» не пострадали.

Однако есть жертвы среди саперов.

В Минэнерго также озвучили страшную цифру – с начала полномасштабной российской агрессии погибли 119 работников энергетических предприятий, более 300 получили ранения.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" сообщил цену на газ с мая.

Кроме того, Politeka.net писала о техногенной катастрофе.