Энергосистема Украины приходит в себя от мощных обстрелов со стороны российских захватчиков.

О новых отключениях света украинцев уже предупреждали, пишет Politeka.net. Появилась информация, что массовые отключения света возможны летом.

И вот стали известны подробности, действительно ли будут веерные отключения электроэнергии и введены новые графики.

Так, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, сейчас идет ремонтная кампания.

«Четыре атомных энергоблока уже в ремонте, пятый выходит в ремонт… Что касается дефицита электроэнергии, который может возникнуть из-за того, что атомные блоки, а это базовая генерация, выводят в ремонт. Это может произойти где-то в июне-июле», - сообщил Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, этот дефицит будет перекрываться импортом из стран ЕС, как это уже было в январе-феврале.

Конечно, говорит представитель ДТЭК, в обществе начинаются спекуляции относительно того, что будут отключения электроэнергии. Но благодаря тому, что есть возможность перекрыть дефицит импортом, до веерных отключений летом дело не дойдет.

«Что может быть проблемой – это следующая зима. Потому что мы войдем в нее с гораздо меньшим запасом мощностей и прочности», - добавил Сахарук.

Тем временем энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры в результате постоянных вражеских обстрелов на прифронтовых и приграничных с РФ территориях. Как сообщает Минэнерго, без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

«Вчера, 14 мая, была зафиксирована внештатная ситуация в Киеве - произошло отключение линии электропередачи на Троещине. Выехавшие на место ремонтные бригады обнаружили на линии пораженного током потерпевшего - мужчину 1991 года рождения, который ловил рыбу в запрещенной зоне», - рассказали в Минэнерго о несчастном случае.

Мужчина был госпитализирован, работа линии стабилизирована.

Кроме того, за сутки удалось вернуть свет для 8,3 тысяч потребителей. Большинство из них, как отметили в Минэнерго, это абоненты в Запорожской области.

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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.

Кроме того, Politeka.net писала, что тарифы на электроэнергию будут пересмотрены.