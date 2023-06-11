За останні кілька місяців оператор мобільного зв'язку "Київстар" різко підняв вартість своїх послуг, проте це далеко не найбільша проблема.

Один із найпопулярніших мобільних операторів України – "Київстар" отримав кілька негативних коментарів через свою роботу. У мережі українці часто скаржаться на мобільного оператора, цього разу поскаржилися на витік грошей із бонусного рахунку. Негативний відгук з'явився на сайті Otzyvua .

Абонент "Київстар" розповів, що звернувся до центру обслуговування абонентів мобільного оператора, щоб оформити контракт на сім-карту. Співробітники центру зобов'язали його компенсувати заборгованість його мобільного рахунку у розмірі 20 гривень.

Клієнт "Київстар" одразу ж вніс готівкою купюру розміром 50 гривень у термінал, який розміщений у цьому ж центрі обслуговування абонентів. Залишок грошей було перекинуто на бонусний рахунок українця. Так, у нього з'явилися 30 гривень на бонусі, але одного дня вони просто зникли з рахунку. При цьому клієнт "Київстар" не користувався цими грошима.

"Зараз на бонусному рахунку - нуль (це повідомив мені сьогодні Ваш працівник чату ID 7103). Прошу терміново вирішити це питання - куди поділися мої гроші з бонусного рахунку? Я не тільки не використав бонусні кошти, але просто не вмію нічого платити за рахунок бонусних коштів", - обурився абонент "Київстар".

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

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