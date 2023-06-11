Один из самых популярных мобильных операторов Украины - "Киевстар" получил несколько негативных комментариев из-за своей работы. В сети украинцы сплошь и рядом жалуются на мобильного оператора, на этот раз пожаловались на утечку денег из бонусного счета. Негативный отзыв появился на сайте Оtzyvua.
Абонент "Киевстар" рассказал, что обратился в центр обслуживания абонентов мобильного оператора, чтобы оформить контракт на сим-карту. Сотрудники центра обязали его компенсировать задолженность его мобильного счета в размере 20 гривен.
Клиент "Киевстар" сразу же внес наличными купюру размером в 50 гривен в терминал, который размещен в этом же центре обслуживания абонентов. Остаток денег был переброшен на бонусный счет украинца. Так, у него появились 30 гривен на бонусе, но в один день они просто исчезли со счета. При этом клиент "Киевстар" не пользовался этими деньгами.
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"Сейчас на бонусном счете – ноль (это сообщил мне сегодня Ваш работник чата ID 7103). Прошу срочно решить этот вопрос – куда делись мои деньги с бонусного счета? Я не только не использовал бонусные средства, но просто не умею ничего платить за счет бонусных средств", - возмутился абонент "Киевстар".
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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.
Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.
Также Politeka писала, абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка оператору.