"Абонент "Київстар" зауважила, що періодично у неї почав пропадати мобільний інтернет та зателефонувала оператору, щоб допомогли вирішити цю проблему."

Мобільний оператор "Київстар" користується популярністю в Україні. Тим не менш, у деяких клієнтів компанії "Київстар" виникають проблеми зі зв'язком, інтернетом або ж зовсім знімаються гроші з рахунку. Олена, яка багато років користується послугами цього оператора, розповіла на сайті "Оtzyvua", з якою проблемою вона зіштовкнулася.

Зокрема, абонент "Київстар" зауважила, що періодично у неї почав пропадати мобільний інтернет та довго завантажуються пошукові сторінки у блаузері. Вона зателефонувала до оператора та розповіла про свою ситуацію. Олені пообіцяли розібратися з проблемою, що виникла, і попросили її чекати зворотного дзвінка від представників "Київстар".

Але після цього дзвінка інтернет взагалі зник. Вона знову зателефонувала оператору "Київстар". На повторне звернення того ж дня їй відповіли чекати, максимальний час вирішення питання – 15.05.23. Але проблему так і не вирішили.

"Незважаючи на обіцянки буквально за два тижні зі мною жодного разу ніхто так і не зв'язався! Я дзвонила оператору кілька разів і щоразу мені говорили, що моя заявка досі у них у роботі. Це просто якийсь сюр! Я дуже тактовна людина, але я вже втрачаю терпіння. Такого сервісу я ще не бачила. Жах...", - додала абонент "Київстар".

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