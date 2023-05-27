Мобильный оператор "Киевстар" пользуется популярностью в Украине. Темм не менее у некоторых клиентов компании "Киевстар" возникают проблемы со связью, интернетом или же вовсе снимаются деньги со счета. Елена, которая многие годы пользуется услугами этого оператора, рассказала на сайте "Оtzyvua", с какой проблемой она столкнулась.

В частности, абонент "Киевстар" заметила, что периодически у нее начал пропадать мобильный интернет и долго загружаются поисковые страницы в блаузере. Она позвонила к оператору и рассказала о своей ситуации. Елене пообещали разобраться с возникшей проблемой и попросили ее ждать обратного звонка от представителей "Киевстар".

Но после этого звонка интернет вообще пропал. Она снова позвонила к оператору "Киевстар". На повторное обращение в тот же день ей ответили ждать, максимальное время решения вопроса – 15.05.23. Но вопрос так и не решили.

"Несмотря на обещания буквально за две недели со мной ни разу никто так и не связался! Я звонила оператору несколько раз и каждый раз мне говорили, что моя заявка до сих пор у них в работе. Это просто какой-то сюр! Я очень тактичный человек, но я уже теряю терпение. Такого сервиса я еще не видела. Ужас...", - добавила абонент "Киевстар".

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Напомним, Киевстар сообщил украинцам о новых условиях, что изменилось.

Как сообщала Politeka, главные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell предоставили украинцам мобильный интернет в роуминге.

Также Politeka писала, клиенту "Киевстара" без предупреждения деактивировали номер.