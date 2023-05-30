"Київстар" – один із найпопулярніших мобільних операторів України. Але абоненти стикаються з проблемами, про які повідомляють у мережі. Зокрема, Сергій розповів, що його сім-картку деактивували без пояснень і вже півроку не можуть її поновити. Історією клієнт "Київстар" поділився на сайті Otzyvua.
Виявилося, що починаючи з грудня 2022 року до сьогодні (травень 2023 року) оператори "Київстар" не можуть відновити деактивовану симкарту Сергія. Причому мобільний оператор сам її деактивував, з невідомих причин і без попередження.
Чоловік постійно телефонує оператору і заповнює заявки про відновлення сім-картки. На регулярні запити: коли відновлять сім-карту "Київстар" , відповідь одна – "наші фахівці працюють, нам шкода, що так склалося, вони розуміють незручність тощо".
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"Київстар - хочу вам сказати, що ви є прикладом безвідповідальності та некомпетентності. Як можна деактивувати номер, який належить одній людині останні 20 років?!?! І як ваші, так звані фахівці за півроку не змогли вирішити цю проблему? А можливо, ви, Київстар, начхати хотіли на своїх клієнтів. І всі ваші реклами та інші піари - не більш ніж лицемірний прояв вашої клієнтоорієнтовності. Прикро, що зв'язався з вашою конторою", - обурився Сергій.
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Нагадаємо, Київстар повідомив українцям про нові умови, що змінилося.
Як повідомляла Politeka, головні оператори Київстар, Vodafone та lifecell надали українцям мобільний інтернет у роумінгу.
Також Politeka писала, клієнту "Київстару" без попередження деактивували номер.